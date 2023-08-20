Тайны Истории

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Мама восьмерняшек: Что стоит за счастливыми снимками счастливой многодетной семьи

Мама восьмерняшек: Что стоит за счастливыми снимками счастливой многодетной семьи

Октомама - Натали Сулеман, родившая восьмерняшек. Натали Сулеман, более известная как "октомама," которая родила в 2009 году сразу восьмерых детей, часто публиковала счастливые фотографии своей многодетной семьи.

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