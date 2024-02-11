Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дэвид Кэмерон заранее объявил о победе НАТО над Россией. Дэвид сильно поторопился… Он всегда торопится

Дэвид Кэмерон заранее объявил о победе НАТО над Россией. Дэвид сильно поторопился… Он всегда торопится

Дэвид известен своим подвигом, вполне сравнимым с подвигом У. Черчилля. Пройдут сотни лет и потомки нынешних англичан , скитающиеся в развалинах Лондона и прочих Стоунхеджей будут у костров слушать саги -рэпы своих скальдов.

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