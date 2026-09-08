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Спорт Уик-Энд

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Инсайд: «Зенит» хочет убрать Вендела из легионеров, такое Питеру ранее удавалось с Сантосом, Клаудиньо и Малкомом

Инсайд: «Зенит» хочет убрать Вендела из легионеров, такое Питеру ранее удавалось с Сантосом, Клаудиньо и Малкомом

Руководство «Зенита» хочет русифицировать бразильца Вендела, чтобы иметь возможность освободить место под нового легионера.

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