Глава МИД Китая указал Евросоюзу на неприемлемость жестких антироссийских санкций

Глава китайского МИД Ван И во время разговора с руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем в формате видеоконференции отметил неприемлемость чрезмерно жестких санкционных ограничений западных стран в отношении Российской Федерации.
Глава китайского МИД Ван И во время разговора с руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем в формате видеоконференции отметил неприемлемость чрезмерно жестких санкционных ограничений западных стран в отношении Российской Федерации.
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