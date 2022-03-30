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Глава МИД Китая указал Евросоюзу на неприемлемость жестких антироссийских санкций

Глава МИД Китая указал Евросоюзу на неприемлемость жестких антироссийских санкций

Глава китайского МИД Ван И во время разговора с руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем в формате видеоконференции отметил неприемлемость чрезмерно жестких санкционных ограничений западных стран в отношении Российской Федерации.

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