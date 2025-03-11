Cell: изучение хадальной зоны океана обнаружило более 6,7 тыс. новых микробов

Международная команда исследователей, включая специалистов из Шанхайского университета Цзяо Тун, Копенгагенского университета и Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, провела масштабное исследование микробных экосистем в хадальной зоне океана — на глубинах более 6000 метров.
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