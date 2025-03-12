Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Старицын
    Уважаемый наш президент Владимир Владимирович, пишу Вам письмо и не знаю, дойдёт ли до вас. Вы человек очень занятой,...Трамп признал уча...
  • Виктор Старицын
    Уважаемый наш президент Владимир Владимирович, пишу Вам письмо и не знаю, дойдёт ли до вас. Вы человек очень занятой,...Белый дом: Уолтц ...
  • Владимир Фурцев
    Радость то какая! Как было тяжело жить без него, а теперь как начнем играть на зависть тем, кто не мог кушать в его о...Овечкин отказался...

Лавров: РФ ни при каких условиях не примет натовских военных на Украине

Лавров: РФ ни при каких условиях не примет натовских военных на Украине

Россия не примет присутствия на Украине военных из стран НАТО, ни при каких условиях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх