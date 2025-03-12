Лавров: РФ ни при каких условиях не примет натовских военных на Украине

Россия не примет присутствия на Украине военных из стран НАТО, ни при каких условиях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
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