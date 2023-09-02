Военное обозрение

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2 сентября – День российской гвардии

2 сентября – День российской гвардии

Настоящий гвардеец обязан служить другим военнослужащим образцом для подражания. Ведь гвардейское звание получают воинские подразделения, проявившие особый героизм и самоотверженность.

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