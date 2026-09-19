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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Помогала подруге после развода, а та чуть не увела у неё мужа Потапа: Почему Каменских так и не стала матерью

Шоу-бизнес: Помогала подруге после развода, а та чуть не увела у неё мужа Потапа: Почему Каменских так и не стала матерью

Дуэт Потапа и Насти Каменских ворвался в музыкальную индустрию в конце нулевых, сразу же став одним из самых популярных среди слушателей.

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