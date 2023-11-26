Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём матери

Уважаемые жительницы Нижегородской области! От всего сердца поздравляю вас с Днём матери! Этот праздник наполнен теплотой и положительными эмоциями, он дает возможность вспомнить счастливые моменты детства, поздравить своих мам и сказать им спасибо.