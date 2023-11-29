В МИД РФ назвали нелегитимным решение передать Киеву скифское золото

Решение о передаче скифского золота Украине нелегитимно с точки зрения практики музейных обменов и бессовестно в плане морали, заявила в ходе брифинга 29 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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