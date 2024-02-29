Умер подаривший голос Мишутке из «Спокойной ночи, малыши!» актер Игорь Капатов

Ушел из жизни народный артист Башкирии Игорь Капатов, ему было 70 лет. О смерти голоса Мишутки из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» сообщили представители Башкирского государственного театра кукол, в котором он служил с 1977 года.
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