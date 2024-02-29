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Умер подаривший голос Мишутке из «Спокойной ночи, малыши!» актер Игорь Капатов

Умер подаривший голос Мишутке из «Спокойной ночи, малыши!» актер Игорь Капатов

Ушел из жизни народный артист Башкирии Игорь Капатов, ему было 70 лет. О смерти голоса Мишутки из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» сообщили представители Башкирского государственного театра кукол, в котором он служил с 1977 года.

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