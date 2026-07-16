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Petrovietnam ищет возможности расширения энергетического партнерства с Канадой

Petrovietnam ищет возможности расширения энергетического партнерства с Канадой

Государственная энергетическая группа Вьетнама — Petrovietnam — активизирует усилия по углублению сотрудничества с Канадой в ключевых секторах энергетики, включая СПГ (сжиженный природный газ), ядерную энергетику и технологии улавливания и хранения углерода (CCS).

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