Petrovietnam ищет возможности расширения энергетического партнерства с Канадой

Государственная энергетическая группа Вьетнама — Petrovietnam — активизирует усилия по углублению сотрудничества с Канадой в ключевых секторах энергетики, включая СПГ (сжиженный природный газ), ядерную энергетику и технологии улавливания и хранения углерода (CCS).
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