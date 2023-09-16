Миллионы украинских беженцев рассчитывают навсегда остаться в Европе — El Mundo

На Украине растёт обеспокоенность по поводу того, что после окончания нынешнего конфликта огромное количество украинцев захотят остаться за границей, пишет испанское издание El Mundo со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии в Киеве.
На Украине растёт обеспокоенность по поводу того, что после окончания нынешнего конфликта огромное количество украинцев захотят остаться за границей, пишет испанское издание El Mundo со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии в Киеве.
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