США готовятся сделать новые заявления о замороженных активах России после встречи Байдена и Макрона

Вашингтон, 5 июня - Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о возможных новых заявлениях по вопросу ареста замороженных российских активов после встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.
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