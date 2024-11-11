Возвращение к Misak-ı Milli: «курдский фактор» в экспансионистских устремлениях президента Турции Эрдогана

На фоне тайных переговоров турецких лидеров о примирении с курдами публичное обращение президента Реджепа Тайипа Эрдогана к декларации о национальных границах, принятой последним парламентом Османской империи, содержит намёк на возрождение экспансионистских амбиций, пишет Nordic Monitor.
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