БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Возвращение к Misak-ı Milli: «курдский фактор» в экспансионистских устремлениях президента Турции Эрдогана

Возвращение к Misak-ı Milli: «курдский фактор» в экспансионистских устремлениях президента Турции Эрдогана

На фоне тайных переговоров турецких лидеров о примирении с курдами публичное обращение президента Реджепа Тайипа Эрдогана к декларации о национальных границах, принятой последним парламентом Османской империи, содержит намёк на возрождение экспансионистских амбиций, пишет Nordic Monitor.

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