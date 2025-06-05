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"Вы серьезно? За что?!": Улыбка сползла с лица дагестанцев, когда они услышали приговор за лезгинку возле Вечного огня

"Вы серьезно? За что?!": Улыбка сползла с лица дагестанцев, когда они услышали приговор за лезгинку возле Вечного огня

Интересная жизнь с Vera Star В ноябре 2024 года четверо молодых жителей Дагестана исполнили национальный танец — лезгинку — возле мемориального комплекса «Вечная слава» в городе Невинномысск, расположенном в Ставропольском крае.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ
Дебилы кишлачные
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2 час.
Владимир Тихомиров
Когда уже растет борода слова &quot;просто дурачились&quot; как то не соответствуют. Пора уже становиться повзрослее,что ли,ответственен и не позориться.
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28 мин.
св
спивак виктор
у них в дагестане принято на кладбищах дурачатся?им там бошки бы оторвали !
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15 мин.
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