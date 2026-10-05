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Регионы России

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Северный флот отработал уничтожение условной субмарины в Баренцевом море

Северный флот отработал уничтожение условной субмарины в Баренцевом море

Соединение противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота успешно провело комплекс артиллерийских и зенитных стрельб в акватории Баренцева моря 5 октября в рамках планового тактического учения.

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