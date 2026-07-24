Правительство РФ выделит почти 140 миллионов рублей рыболовам Севастополя

Рыбохозяйственные предприятия Севастополя получат более 140 миллионов рублей от Правительства РФ.Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать предприятия рыбохозяйственного комплекса в акваториях Черного и Азовского морей.
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