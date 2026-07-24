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Вести Севастополь

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Правительство РФ выделит почти 140 миллионов рублей рыболовам Севастополя

Правительство РФ выделит почти 140 миллионов рублей рыболовам Севастополя

Рыбохозяйственные предприятия Севастополя получат более 140 миллионов рублей от Правительства РФ.Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать предприятия рыбохозяйственного комплекса в акваториях Черного и Азовского морей.

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