Правительство РФ выделит почти 140 миллионов рублей рыболовам Севастополя

Рыбохозяйственные предприятия Севастополя получат более 140 миллионов рублей от Правительства РФ.Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать предприятия рыбохозяйственного комплекса в акваториях Черного и Азовского морей.