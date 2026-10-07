Samsung готовит Galaxy S27 Ultra в пяти цветах с новым дизайном и увеличенной батареей

Galaxy S27 Ultra получит обновлённый дизайн корпуса с широким блоком камер, вдохновлённым стилем Honor 600 Pro и современных моделей iPhone 17 Pro и 18 Pro.
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