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Регионы России

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Samsung готовит Galaxy S27 Ultra в пяти цветах с новым дизайном и увеличенной батареей

Samsung готовит Galaxy S27 Ultra в пяти цветах с новым дизайном и увеличенной батареей

Galaxy S27 Ultra получит обновлённый дизайн корпуса с широким блоком камер, вдохновлённым стилем Honor 600 Pro и современных моделей iPhone 17 Pro и 18 Pro.

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