10 легендарных советских мотоциклов

В Советском Союзе было несколько заводов, на которых производились мотоциклы. Самые удачные модели были мечтой и предметом вожделения советских молодых людей, достать их было практически невозможно, а радость от обладания каким-нибудь «Уралом» или «Ижом» для поколения молодежи 70-х не померкла даже спустя десятилетия.