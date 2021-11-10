Почему отменили масочный режим в стране?В ночь на 26 октября по всей Белоруссии мыли окна: с дверей магазинов, торговых центров и общественного транспорта спешно снимали все напоминания о масочном режиме, мирно висевшие там последние полтора года.
Почему отменили масочный режим в стране?В ночь на 26 октября по всей Белоруссии мыли окна: с дверей магазинов, торговых центров и общественного транспорта спешно снимали все напоминания о масочном режиме, мирно висевшие там последние полтора года.
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