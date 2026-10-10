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Пять миллионов евро в бутылках: в Италии произошла самая крупная кража вина за всю историю страны

Пять миллионов евро в бутылках: в Италии произошла самая крупная кража вина за всю историю страны

В Италии произошла крупнейшая в истории страны кража вина: со склада компании Marchesi Antinori в Тоскане вывезли 30 тыс.

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