Сотрудники полиции задержали в Сызрани граждан, объявленных в федеральный розыск

Находясь на маршруте патрулирования в районе Образцовской площадки сотрудники отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское» лейтенанты полиции Елена Чагина и Александр Аринин заметили мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым и скрывающимся от суда злоумышленником.