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Вечерний Новосибирск

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Шойгу наградил трех новосибирцев медалями «За укрепление боевого содружества»

Шойгу наградил трех новосибирцев медалями «За укрепление боевого содружества»

Награды от министерства обороны Российской Федерации получили 27 марта депутат горсовета Новосибирска Денис Кулинич; учредитель компании «Верба-Капитал» Вадим Ильченко и директор компании «Фаворит плюс» Эдуард Коганицкий.

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