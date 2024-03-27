Шойгу наградил трех новосибирцев медалями «За укрепление боевого содружества»

Награды от министерства обороны Российской Федерации получили 27 марта депутат горсовета Новосибирска Денис Кулинич; учредитель компании «Верба-Капитал» Вадим Ильченко и директор компании «Фаворит плюс» Эдуард Коганицкий.
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