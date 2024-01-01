У меня сегодня рабочий день, до 8 работаю, еще полтора часа домой добираться. обычно я готовила все к НГ, в этом году у меня выпал рабочий день на 31 число.
Я на работе. муж с детьми дома, не готовят ничего к НГ, меня ждут
Комментарии
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Анатолий Справедливый
Я бы поверил, если бы 31 вышло на вторник, или среду. А так ясно, что враньё придуманное для того, чтобы бабы на мужиков поругались.
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10 час.
Элина Морозова
Да ладно. Мне частенько выпадала смена суточная на 31 декабря Работали без выходных и праздников. А вы не в курсе , что многие работают в ночную смену или сутками даже а праздники и выходные?
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10 час.
Майя Maja
Я вообще несколько раз в самолете новый год встречала. И два раза в воздухе при пересечении экватора в ночь на Новый год!)) В самолете народ "на ушах стоял", это было что-то с чем-то))
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9 час.
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