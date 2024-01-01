Я на работе. муж с детьми дома, не готовят ничего к НГ, меня ждут

Анатолий Справедливый Я бы поверил, если бы 31 вышло на вторник, или среду. А так ясно, что враньё придуманное для того, чтобы бабы на мужиков поругались.

Элина Морозова Да ладно. Мне частенько выпадала смена суточная на 31 декабря Работали без выходных и праздников. А вы не в курсе , что многие работают в ночную смену или сутками даже а праздники и выходные?