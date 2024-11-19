Трети российских автосалонов грозит закрытие

Россия может лишиться части дилерских центров, число которых резко выросло за последние годы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игоря Чикина.
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