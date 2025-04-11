Для детей из Северного Тушина проведут бесплатный художественный мастер-класс

17 апреля в семейном центре “Согласие” пройдет мастер-класс «Пасхальная радость». Принять в нем участие приглашают детей из районов Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино «Приглашаем вас окунуться в атмосферу творчества и создать праздничное настроение на художественном мастер-классе «Пасхальная Радость!».
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