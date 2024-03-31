Секс, пол и мораль: неизвестная история нижнего белья

Почему мы носим нижнее белье? Для заботы о здоровье, в гигиенических целях или подыгрывая модным тенденциям — так или иначе история развития исподнего напрямую связана с культурными изменениями в обществе.
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