В библиотеке «Ржевская» пройдет заседание литературного клуба

На встрече будут обсуждать рассказы Чехова Литературный клуб «Перечитывая классику» снова соберётся в библиотеке «Ржевская» и погрузится в мир Антона Чехова, рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.
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