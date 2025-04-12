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Петербургский дневник

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В библиотеке «Ржевская» пройдет заседание литературного клуба

В библиотеке «Ржевская» пройдет заседание литературного клуба

На встрече будут обсуждать рассказы Чехова Литературный клуб «Перечитывая классику» снова соберётся в библиотеке «Ржевская» и погрузится в мир Антона Чехова, рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

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