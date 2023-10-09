Geely представила новый кроссовер Starray, который ждут в России

Новый кроссовер Geely Starray может появиться на рынке России в 2024 году Geely представила на Ближнем Востоке свой новый кроссовер под названием Starray, который в обозримом будущем может добраться и до российского рынка.
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