Geely представила новый кроссовер Starray, который ждут в России

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Новый кроссовер Geely Starray может появиться на рынке России в 2024 году Geely представила на Ближнем Востоке свой новый кроссовер под названием Starray, который в обозримом будущем может добраться и до российского рынка.