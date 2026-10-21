7 из 10 настораживаются, когда видят в тексте любые обещания подарков, выплат или похожей выгоды Большинство россиян опасаются утечки персональных данных, кражи денег и потери доступа к аккаунтам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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