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Пасха 2025: когда отмечают Пасху, традиции, что можно и нельзя делать

Пасха 2025: когда отмечают Пасху, традиции, что можно и нельзя делать

Совсем скоро православные христиане будут отмечать один из главных праздников: Пасху. Рассказываем, как в России праздную Светлое Христово Воскресение, о сути и традициях праздника, когда его отмечают, что можно и что нельзя делать в этот день.

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