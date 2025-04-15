Пасха 2025: когда отмечают Пасху, традиции, что можно и нельзя делать

Совсем скоро православные христиане будут отмечать один из главных праздников: Пасху. Рассказываем, как в России праздную Светлое Христово Воскресение, о сути и традициях праздника, когда его отмечают, что можно и что нельзя делать в этот день.
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