В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В связи с учениями теробороны"Барс-Крым", Минобороны и силовиков 12 февраля в двух районах Крыма будет временно отключена мобильная связь, а также будут организованы досмотры на дорогах.
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