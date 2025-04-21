Глава ЕК фон дер Ляйен: IT-гиганты должны соблюдать правила ЕС

Крупные технологические компании должны соблюдать правила Евросоюза в области цифровых технологий, независимо от того, кто руководит этими компаниями, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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