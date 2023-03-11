В России предрекли усиление группировки в Запорожье за счет 400 тысяч солдат

Военный политолог, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что российская группировка в районе Запорожья будет усилена за счет граждан, которых планируют привлекать на контракт из списка профессиональных военных.
Военный политолог, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что российская группировка в районе Запорожья будет усилена за счет граждан, которых планируют привлекать на контракт из списка профессиональных военных.
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