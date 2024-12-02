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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Большунов не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России

В классических гонках с раздельного старта лыжник занял 7-е и 9-е места, а в коньковом и классическом спринтах выбыл в 1/4 финала.

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