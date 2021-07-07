Фигуристка Косторная сменила имидж

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная сменила имидж. В своём Instagram 17-летняя фигуристка опубликовала фотографии, на которых показала свой новый цвет волос, и сопроводила их подписью: «Меняйте правила и разрушайте стереотипы».