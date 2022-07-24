Ліз Чейні (архівне фото) Ліз Чейні: розслідування нападу на Капітолій буде продовжено Заступник голови спецкомітету заявила, що розглядається можливість рекомендувати Мін'юсту порушити кримінальну справу проти Трампа Спеціальний комітет Палати представників, який розслідує напад на Капітолій 6 січня 2021 року, планує продовжити розслідування найближчими тижнями, опитавши раніше не опитаних членів кабінету Дональда Трампа та його […] Сообщение Ліз Чейні: розслідування нападу на Капітолій буде продовжено появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.