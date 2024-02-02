Бить лжецов по кошельку

Открытым текстом сообщаю: на пленарных заседаниях Государственной думы почти никогда не присутствуют все четыреста пятьдесят депутатов – кто в командировке, кто болен… Но почти все присутствовавшие – триста девяносто пять – подписались под проектом закона об имущественном дополнении наказания за некоторые преступления против общества как целого.