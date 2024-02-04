Новая страховка для такси – что она меняет, кроме цены поездки

Вопрос от читателя «За рулем»:– Как реально может отразиться на пассажирах такси страховка ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика)?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор:– Центробанк РФ определился со стоимостью полиса ОСГОП для такси: в пределах 1300–5400 рублей в год.