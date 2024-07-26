Юлия Пересильд поделилась фото из бани

Актриса Юлия Пересильд поделилась фотографиями из сауны в своих социальных сетях. На снимках 39-летняя знаменитость обернута в белое банное полотенце и носит шапку, распустив волосы и отказавшись от макияжа.
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