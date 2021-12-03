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Кто из героев сериала «Вертинский» существовал на самом деле

Кто из героев сериала «Вертинский» существовал на самом деле

Первый канал начал показ долгожданного сериала «Вертинский» о жизни великого шансонье за границей. В одной из самых громких премьер осени реальные персонажи соседствуют с выдуманными, многие из которых представляют собой собирательные образы.

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