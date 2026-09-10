Воздушная тревога — спохватились через 30 лет: Почему Путину вдруг оказалось не с кого спросить за вопиющие проблемы ПВО

Президент наконец-то признал, что за противовоздушную оборону страны должен отвечать «единый начальник».
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Свежие комментарии
- Сбежали и пожалел...
- Сбежали и пожалел...
- Сбежали и пожалел...
Аэростаты - хорошая вещь: их над Москвой вешали от пикировщиков, на каждом - была воздушная мина. В наше время - подвесить радар..
Зак-30, Цитадель, клепать на подходящих заводах, как в ВОВ, ополчение - на них обучать.. На старых зданиях остались будки на крышах - это посты ВНОС, Советской ПВО, в наше время, их можно заменить акуст датчиками на всех вышках сотовой связи...
Поздно-же Путин додумался, что России нужны полноценные войска ПВО. После того, как в 1998-м стараниями властного алкаша, ПВО были подчинены ВВС России, произошла их полная деградация. Кабинетным генералам было не до проблем обороны, драчки шли за кресла в генштабе... Но, Путин-то, придя к власти, почему об этом не задумался? А уж с начплом СВО, как модно было пустить противовоздушную оборону на самотек. Нет, дотянул, пока российские гтрола по сути стали линией фронта. Необходимо в аварийном порядке воссоздавать ПВО, как отдельный род войск. Вот только, где взять кадры? Понятно, что с Путина не спросишь за удары врага по российским городам, а надо-бы. Глядишь, тогда-бы в течении одного дня все вопросы обороны российских гтродов были-бы разрешены, путем переброски средств ПВО со второстепенных районов.
бандеровский выкормыш
Все у Вовы невпопад, "...булошники занимаются ботинками, а обувщики - булками..."...ПВО руководит мотострелок, а ракетами, еще недавно, журношлюх-многостаночник...