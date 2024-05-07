Блинкен: США нужна сила для продвижения своих норм и стандартов

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Вашингтон должен находиться в позиции силы, чтобы продвигать свои нормы и стандарты в информационной сфере по всему миру, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско.
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