Блинкен: США нужна сила для продвижения своих норм и стандартов

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Вашингтон должен находиться в позиции силы, чтобы продвигать свои нормы и стандарты в информационной сфере по всему миру, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско.