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МВД Саратовской области: в ДТП с опорой ЛЭП в селе Шило-Голицыно погибла женщина

МВД Саратовской области: в ДТП с опорой ЛЭП в селе Шило-Голицыно погибла женщина

Женщина погибла в результате аварии с автомобилем Lada Kalina в Саратовской области, машина врезалась в опору линии электропередач.

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