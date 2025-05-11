Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему поклонники СССР являются главными патриотами Америки?

Почему поклонники СССР являются главными патриотами Америки?

Я уже писал, что у нас в стране чрезвычайно развит эскапизм. Люди придумывают себе некий недостижимый идеал, который, якобы, где-то существует сейчас или существовал когда-то, и вместо того, чтобы стремиться наладить жизнь здесь и сейчас, все время мечтают о нем, изводя свою жизнь понапрасну.

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