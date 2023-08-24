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BU: витамин D помогает пациентам бороться с раком

BU: витамин D помогает пациентам бороться с раком

Как оказалось, витамин D повышает выживаемость у пациентов с раком ЖКТ и антителами к р53.Ученые из Бостонского университета установили, что прием пищевых добавок с витамином D повышает выживаемость у пациентов с раком пищеварительного тракта.

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