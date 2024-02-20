Люся Чеботина и Ирина Дубцова поругались после интервью

Люся Чеботина не оценила высказывание о ней Ирины Дубцовой Дубцова во время интервью призналась, что не может ничего сказать о своей коллеге, а та оскорбилась этими словами, ведь она помогала певице в ее работе.
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