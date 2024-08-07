Театр абсурда
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Театр абсурда

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Герои, о которых должен знать каждый: Школьникам расскажут о Мотороле, Жоге и Дарье Дугиной

Герои, о которых должен знать каждый: Школьникам расскажут о Мотороле, Жоге и Дарье Дугиной

Фото: Konstantin Kokoshkin/Globallookpress С 1 сентября школьники начнут изучать подвиги героев спецоперации.

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