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Новая база для ГБУ «Жилищник» появится в Сокольниках

Новая база для ГБУ «Жилищник» появится в Сокольниках

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы внесизменения в правила землепользования и застройкидля возведения производственно-коммунальной инфраструктуры на территории Восточного административного округа.

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