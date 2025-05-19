Новая база для ГБУ «Жилищник» появится в Сокольниках

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы внесизменения в правила землепользования и застройкидля возведения производственно-коммунальной инфраструктуры на территории Восточного административного округа.
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